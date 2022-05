Ballo di fine anno in stile anni Cinquanta

Agnadello

L'associazione "Amici per la scuola" ha organizzato una fantastica festa che ha riportato i ragazzi indietro nel tempo.

Un ballo di fine anno in abiti d'epoca, quelli degli anni '50 del secolo scorso. L'idea è venuta all'associazione "Amici per la scuola" di Agnadello e ha entusiasmato grandi e piccini.

Ballo di fine anno al ritmo di boogie woogie

Domenica scorsa, nel pomeriggio, gli alunni agnadellesi hanno partecipato a un ballo che non potranno scordare. L'associazione "Amici per la scuola" infatti ha organizzato per tutti i ragazzi di elementari e medie un party in stile anni '50, all'americana, con abbigliamento e musica a tema nella palestra comunale. Non sono mancati giochi come il limbo e butterflip, danze scatenate al ritimo di boogie woogie e swing, con una mini lezione e l'esibizi0ne live della scuola di ballo di Nova Milanese "Swinguys". Poi l'immancabile apericena, sfizioso.

Auto e scooter d'epoca

All'ingresso della palestra, a far bella mostra di sé, le mitiche "Fiat 500", "Vespa Piaggio" e persino una "Mustang" americana. Non solo, per i ragazzi anche la possibilità di farsi scattare una foto ricordo con l'indimenticabile Polaroid davanti a cartonati realizzati ad hoc, uno in particolare fatto da una donna del gruppo dove infilare simpaticamente il volto. Tutto davvero originale e divertente, e la festa, durata fino alle 20, non poteva che essere un successo.