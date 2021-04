In arrivo le “aule verdi” per fare lezione all’aperto

Dopo i giochi inclusivi alla scuola materna di Nosadello arrivano anche le “aule verdi”, poste in giardino, senza pareti ma coperte in modo da evitare il sole diretto. Maestre ed alunni potranno starsene all’aria aperta.

Aule verdi

L’allestimento è in corso, lo ha annunciato nel suo consueto videomessaggio settimanale sui social il sindaco Piergiacomo Bonaventi.

“In settimana termineremo l’installazione delle strutture all’esterno della scuola, grazie a un contributo – ha spiegato domenica sera – permetteranno ai bambini di fare lezione fuori durante la bella stagione ormai prossima. Credo che saranno apprezzate”.

Un’opera in corso di realizzazione grazie ai fondi del Programma operativo nazionale del Ministero dell’Istruzione, 70mila euro, utilizzati anche per altri arredi scolastici e per potenziare la connessione internet.

TORNA ALLA HOME