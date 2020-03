Asta deserta, la scuola sarà abbattuta

Deserta l’asta per la primaria di Spino. La scuola sarà abbattuta.

Asta deserta

Nessun investitore ha presentato un’offerta e l’Amministrazione comunale non intende procedere a un nuovo ribassoAsta deserta, la scuola sarà abbattuta. Nessuna seconda gara pubblica, nessun ribasso d’asta per l’edificio di via Vittoria. Lo ha annunciato il vicesindaco ed assessore ai Lavori pubblici Enzo Galbiati, costretto a constatare la mancanza di offerte. Leggi di più sul CremascoWeek in edicola!

