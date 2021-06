Alla scuola casearia via al progetto "Giardinieri per caso"

Via al progetto “Giardinieri per caso” pensato per le classi seconde della scuola casearia di Pandino. Le promotrici sono le professoresse Pasqua Laspina, docente di Tecnologia, e Samantha Gasparotto, docente di sostegno.

Nuovo percorso alla scuola casearia

Fare partendo dalla vita reale sviluppa la possibilità di mettersi alla prova, questo il punto cardine del progetto immaginato per gli alunni che si preparano a dover fare nell’anno successivo delle scelte per il proprio futuro. Un modo per scoprire delle attitudini nascoste, per includere gli allievi fragili, per trasformare delle abilità in competenze. Lo studio della tecnologia si occupa degli interventi e delle trasformazioni fatti dagli esseri umani nei confronti dell’ambiente per soddisfare i propri bisogni, e l'approccio tecnologico favorisce nei ragazzi lo sviluppo di atteggiamenti responsabili con ricadute di tipo ambientale e sociale. Pertanto risulta cruciale per l’alunno poter svolgere delle attività pratiche affinché il processo educativo raggiunga gli scopi prefissati.

Gli obiettivi e la collaborazione con l'istituto "Stanga"

Riconoscere nell’ambiente circostante le relazioni che gli uomini stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali, conoscere e utilizzare gli oggetti, gli strumenti di uso comune, progettare e realizzare semplici fasi operative sono i traguardi da raggiungere.

"In quest'ottica si è pensato di poter svolgere un’attività pratica in collaborazione con i docenti Pandolfo e Somenzi e alcuni alunni dell’Istituto Stanga di Pandino - ha spiegato il vicedirettore Davide De Carli - che ha fornito le materie prime". 5 foto Sfoglia la gallery

TORNA ALLA HOME