Alla materna le “emozioni in festa” dei remigini

Martedì 25 maggio alla scuola dell’infanzia “Il fontanile” di Nosadello libero sfogo alle “emozioni in festa” dei remigini.

Emozioni in festa

Saper e poter esprimere le emozioni, riconoscerle negli altri per un mondo migliore. Questo il messaggio arrivato dalla scuola dell’infnzia nosadellese, con i remigini che hanno fatto festa.

“La festa si e svolta senza la presenza dei genitori, per ovvi motivi, ma il tutto e stato ripreso in modo che tutti i famigliari possano vedere questo momento bel momento – ha raccontato l’insegnante Anna Coti Zelati – I piccoli hanno liberato le loro emozioni e palloncini ecologici colorati hanno portato in alto i loro sogni. C’è stato anche uno spozio per ricordare i remigini dello scorso anno che, purtroppo, a causa della pandemia non hanno potuto vivere queste emozioni”.

