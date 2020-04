Anche quest’anno, con il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek, la festa della mamma sarà un’occasione speciale per far sapere quanto bene vogliamo alle nostre mamme. E vogliamo che sia ancora più speciale proprio in questo particolare periodo. Un piccolo gesto per ringraziarle di tutte le attenzioni che dedicano alla famiglia, nonostante debbano magari lavorare da casa, occuparsi delle faccende domestiche e cucinare, e in tutto questo riescono ad aiutare i figli nei compiti, inventare giochi e lavoretti da fare insieme. Ma è anche un dolce messaggio per farci sentire più vicini alle mamme distanti, nell’attesa di poterle riabbracciare di nuovo.

Tanti Auguri Mamma non si ferma!

Quindi, in occasione della festa di domenica 10 maggio, inviate al nostro giornale una foto insieme alla mamma o un disegno a lei dedicato, aggiungete un bel messaggio di auguri e noi pubblicheremo tutto sulle nostre pagine il venerdì 8 maggio 2020.

Spediteci testo e immagine: ricorda di indicare sempre il nome della mamma e il Comune in cui vivi e la tua firma.

Mandaci un WhatsApp

al numero 3342899132



La nostra iniziativa: il sito internet

In questo modo, se lo vorrete, potremo tenervi sempre informati su quello che accade nel nostro territorio e aggiornarvi sulle nostre iniziative. Inoltre, il giorno della festa riceverete una cartolina virtuale da condividere con la vostra mamma per annunciarle la bella sorpresa che l’aspetta in edicola. Oppure potete caricare tutto sull’apposito sito internet www.tantiaugurimamma2020.it.

Avete tempo fino al 2 maggio!

Rendiamo le mamme protagoniste!

“Tanti auguri Mamma” è la storica iniziativa che il nostro gruppo editoriale Netweek dedica a questa festa. Abbiamo deciso di riproporla anche quest’anno, nonostante le difficoltà che stiamo vivendo, proprio per valorizzare le mamme che affrontano quotidianamente tante sfide, dando un segnale positivo e di speranza. Lo facciamo nel modo migliore che conosciamo: rendendo le mamme protagoniste sulle nostre pagine, facendole emozionare grazie ai vostri messaggi di affetto.

Cosa aspettate, aiutateci a rendere speciale la festa delle nostre mamme!

