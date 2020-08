Per la notte di San Lorenzo Gradella si trasforma nel «Borgo dei desideri»

Trascorrere la notte delle stelle in uno dei borghi più belli d’Italia, Gradella. Anche se l’emergenza Coronavirus ha condizionato l’estate 2020, la piccola frazione pandinese offre una cornice spettacolare a chi vorrà esprimere un desiderio alzando gli occhi al cielo nel giorno di San Lorenzo, e un programma davvero interessante.

Notte di San Lorenzo a Gradella

«Dopo la forzata sospensione della tradizionale “Notte romantica” lo scorso 21 giugno, perché ancora troppo critica la fase del contagio e mancanza di tempo nell’organizzazione (non a caso, nessuno degli appartenenti al club “I borghi più belli d’Italia” della Lombardia ha aderito) abbiamo iniziato a ragionare su una possibile alternativa nel mese di agosto – ha fatto sapere l’assessore con delega alla Comunicazione Francesco Vanazzi – Nei primi giorni di luglio, durante un incontro via web dei membri dell’associazione, il presidente Fiorello Primi ha proposto un’iniziativa dedicata a Lombardia e Veneto, un evento per poter riaprire ufficialmente le porte dei nostri borghi al pubblico. È nata così la possibilità di realizzare per il 10 agosto una serata denominata “Borgo dei desideri”. Oltre al titolo nessun vincolo particolare, è stata lasciata libertà di espressione agli organizzatori».

Programma della serata

Si comincia con il mercatino a partire dalle 18.30, quindi dalle 19 alle 24 sarà possibile gustare aperitivo & cocktail al «Bar Lara» e la cena all’«Osteria degli amici» con menù a tema e alla carta (gradita la prenotazione chiamando lo 037390163) oppure al «Borgo» con menù a prezzo fisso e alla carta (gradita la prenotazione chiamando lo 0373970901). Alle 21.30 via libera a «Desideria, spettacolo di fuoco stelle e poesia» a cura di «Fuoco Loco» di Piacenza e alle 22 per gli appassionati di astronomia osservazioni con telescopio del cielo stellato e dei pianeti. Durante la serata tante sorprese: «Esprimi il tuo desiderio, accendi la tua stella scintillante», «selfie alato», «Pozzo dei desideri» (i soldi raccolti verranno devoluti in beneficenza) e truccabimbi con Cristina.

