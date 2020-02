Carnevale green a Torlino Vimercati FOTO

Bimbi in maschera, piogge di coriandoli, musica e costumi a tema… per un Carnevale green. Sfilata in maschera e festa all’oratorio di Torlino.

Il “Green turlì”

Domenica 16 febbraio ha preso il via “Green Turlì”, il Carnevale di Torlino Vimercati. La festa, organizzata dall’Oratorio, si è aperta con il tradizionale corteo mascherato, seguito da un carro allegorico che pone luce sulla condizione climatica, facendone monito presente per un futuro migliore.

Le tappe del corteo

Sebbene fosse il clima il tema centrale dell’evento, non sono mancati all’appello né supereroi né principesse, seguiti da mostri, cowboy e tanti adulti che non hanno perso l’occasione di tornar fanciulli. Il corteo in maschera ha fatto una pausa-ristoro a “Villa Tara”, che ha offerto uno spuntino di metà percorso. A pancia piena, i pellegrini si sono rimessi in marcia facendo rotta per l’oratorio, dove ad attenderli c’erano balli, canti e un secondo lauto banchetto.

La tradizione

Organizzata dai volontari dell’oratorio, sempre pronti a mettersi al servizio di grandi e piccini, la sfilata di Carnevale ha invaso le strade del paese per il secondo anno consecutivo. I torlinesi, infatti, sono tornati a festeggiare in grande stile nel 2019, su suggerimento di alcuni storici volontari (Pio Carimati, Battista Rigolini ed Ernesto Fogliazza,) desiderosi di riportare in voga il folkloristico serpentone carnevalesco che abita ancora la memoria dei più anziani.

