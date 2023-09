Vittore Soldo ricandidato alla segreteria provinciale PD Cremona

Il segretario provinciale uscente Vittore Soldo (secondo da destra nella foto) sarà il candidato unitario alla segreteria provinciale della Federazione del Partito Democratico di Cremona per il prossimo congresso previsto per domenica 01 ottobre 2023.

Vittore Soldo candidato

La candidatura di Soldo è stata ufficialmente ammessa dalla Commissione congressuale provinciale, dopo attenta verifica della documentazione depositata a norma di regolamento. Oltre alla lista di 60 candidati per l’Assemblea provinciale, il segretario uscente ha raccolto il sostegno di 70 iscritti in tutta la Federazione di Cremona. Il presidente della Commissione congressuale Roberto Busè ha così commentato l’avvenuta candidatura: “La Commissione congressuale di garanzia ha verificato e ammesso la candidatura unitaria alla carica di Segretario provinciale del Partito Democratico di Vittore Soldo, al quale va il nostro doveroso ringraziamento e i migliori auguri di buon lavoro. Ora non rimane che prepararci ed organizzarci al meglio per la fondamentale giornata di domenica 1° ottobre 2023, nella quale eleggeremo i segretari regionale e provinciale, insieme agli organismi direttivi e ai segretari di ogni circolo della nostra federazione".

"Un forte segnale di unità"

"Personalmente mi ritengo molto soddisfatto per le due candidature unitarie che il Partito Democratico esprimerà nei prossimi congressi a livello regionale e provinciale - ha proseguito Busè - Credo e spero che questo rappresenti un forte segnale di unità per tutta la nostra comunità democratica; un fatto essenziale e non trascurabile nelle presenti circostanze politiche. Esprimo anche, pur non essendo concluso il nostro lavoro, un doveroso ringraziamento ai componenti della Commissione congressuale provinciale per il supporto fornito nell’espletamento del compito di garanzia in tutte le fasi congressuali. Proseguiremo nelle attività organizzative e di controllo, come previsto nel regolamento, fino alle votazioni ed alla proclamazione degli eletti nei congressi previsti per il prossimo 1 ottobre”.