Verso le elezioni, il ritorno di Lanzeni è l'unica certezza

Qualcosa si muove lentamente anche a Capralba in vista delle prossime elezioni amministrative del giugno 2024 che si uniranno alle europee. Tanti rumors in paese, certezze e dichiarazioni ufficiali ancora poche.

Cattaneo non si sbilancia

È work in progress per quanto riguarda la ricandidatura di Damiano Cattaneo, 45 anni, impiegato in un’azienda cremasca di metalmeccanica, che al momento non ha rilasciato interviste e non si è sbilanciato. Non era presente neppure martedì sera, insieme ad altri sindaci, tesserati e simpatizzanti, alla cena democratica organizzata a Cremona dal PD della circoscrizione territoriale come ufficiale avvio del percorso delle elezioni amministrative che interesserà diversi comuni del cremasco. Il mandato di Cattaneo è in scadenza fra cinque mesi e in tanti si domandano se si candiderà e soprattutto con quali consiglieri al suo fianco perché della lista civica «Insieme per Capralba e Farinate», con cui si era presentato cinque anni fa, qualcuno si è perso cammin facendo e si è notata nel tempo sempre meno partecipazione, se non addirittura assenza totale, soprattutto da parte di alcuni membri durante gli eventi pubblici istituzionali e le iniziative sociali e culturali.

Macchi resterà?

A parte il vicesindaco Roberto Dario Macchi, sempre molto presente. Nel 2019 Cattaneo aveva superato l’altra lista civica «Civitas per Capralba e Farinate» cappeggiata da Gianmarco Ogliari, ma da anni ormai bazzica nell’amministrazione del paese, pur non abitando più a Capralba attualmente. Durante il primo mandato di Pierluigi Lanzeni è stato assessore alla cultura e tempo libero e poi consigliere di maggioranza e capogruppo consiliare nel secondo mandato di Lanzeni e anche nell’amministrazione di Giancarlo Soldati che l’ha preceduto.

Il ritorno di Lanzeni

Chi sembra avere le idee molto chiare invece è Pierluigi Lanzeni che ha dichiarato già in diverse occasioni il forte desiderio di ricandidarsi dopo i suoi due mandati da sindaco a Capralba e dopo l’esperienza di assessorato nel Comune di Caravaggio. Anche la sua lista sembra già pronta a suo dire: insomma Lanzeni appare più determinato che mai nel voler ritornare alla guida del timone.

Una lista a destra

Ma c’è nell’aria anche l’ipotesi di una terza lista, tendenzialmente «di destra», che andrebbe in opposizione alle due precedenti e chissà se si concretizzerà veramente. Si presenta così più agguerrita che mai la corsa alla poltrona nel paesino cremasco che da tempo immemorabile è in mano alla sinistra.