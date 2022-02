Variante al Pgt di Sergnano: ridotto il consumo di suolo

Giovedì 3 febbraio si è svolta l'assemblea pubblica per presentare la variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Sergnano. Il quadro che ne emerge delinea un'importante riduzione del consumo di suolo e la valorizzazione delle aree agricole.

La relazione introduttiva è stata curata dall'architetto Martinelli, estensore del piano urbanistico, che ha illustrato le peculiariatà della variante. Spicca anzitutto l'evidente diminuzione del consumo di suolo: rispetto a quello vigente, la riduzione delle aree edificabili per le zone residenziali si attesta al 62%, mentre per gli ambiti di espansione produttivi e commerciali al 22%.

Il piano prevede che vengano valorizzate le aree agricole e l'aspetto ambientale, così da migliorare la riqualificazione paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del territorio. Sono state inoltre introdotte prescrizioni più stringenti per la piantumazione e compensazioni ambientali per gli ampliamenti delle zone produttive e artigianali.

"La relazione ambientale allegata al piano evidenzia che le nuove disposizioni potranno portare benefici per quanto riguarda il livello di qualità di suolo, sottosuolo, biodiversità, struttura urbana e salute pubblica rispetto a quanto previsto dalle previsioni urbanistiche attuali - si legge nel comunicato dell'Amministrazione - Grandi novità sono previste anche per il regolamento edilizio comunale, con l'intento di favorire il più possibile le ristrutturazioni degli edifici esistenti, soprattutto in centro stroico. Con questo obiettivo sarà introdotta più flessibilità nei cambi d'uso da residenziale a commerciale e viceversa e l'abbattimento delle quote standard per i cambi d'uso. A questo proposito il Comune di Sergnano aveva già approvato le nuove misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonchè per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Grazie a questo provvedimento e agli strumenti previsti dal nuovo piano delle regole sono previsti una serie di incentivi e contributi, come stabilito da Regione Lombardia, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, la promozione dell'efficientamento energetico, l'aumento della sicurezza degli edifici contro il rischio sismico e contro le inondazioni".