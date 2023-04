Vanazzi duro contro Autoguidovie: "Il servizio è peggiorato, ora basta"

Il Comune di Pandino investe 30mila euro per migliorare la viabilità, Autoguidovie non rispetta gli accordi. Vari Comuni che usufruiscono del servizio offerto da Autoguidovie hanno ricevuto un’offerta: sconto del 15% sugli abbonamenti annuali e miglioramento del servizio stesso in cambio di 10mila euro di investimenti per potenziare la viabilità in paese. Pandino ha rifiutato l’offerta stanziando comunque il triplo il triplo della cifra concordata, ma il risultato non ha soddisfatto per nulla l’Amministrazione.

Vanazzi contro Autoguidovie

A spiegare la situazione è stato l’assessore all’Urbanistica Francesco Vanazzi.

"Abbiamo deciso di non aderire all’iniziativa proposta da Autoguidovie per una questione di correttezza - ha spiegato - Il Comune ha anche molti studenti e lavoratori che utilizzano le linee gestite da Star, per cui sarebbe stato scorretto che qualcuno avesse ottenuto uno sconto e non qualcun altro soltanto perché aveva la “sfortuna” di non lavorare o studiare nei territori serviti da Autoguidovie. Al contempo abbiamo comunque stanziato 30mila euro per potenziare la viabilità, con la promessa che avrebbero migliorato il servizio di trasporto".

"Accordi non rispettati"

Secondo l’assessore, l’accordo non è mai stato rispettato e così, settimana scorsa, Vanazzi ha contattato i vertici di Autoguidovie infastidito dalla situazione.

"La nostra parte come Comune l’abbiamo fatta - ha continuato - L’ultimo intervento visibile a tutti sono le nuove pensiline e le paline con gli orari e i codici QR. Oltre a ciò, abbiamo sponsorizzato sui nostri canali ufficiali la loro app e le loro offerte. In cambio non abbiamo ricevuto il miglioramento promesso e anzi, se devo essere sincero, mi sembra che il servizio sia peggiorato. In passato avevo proposto modifiche sugli orari e sulle tratte da percorrere per non vedere più autobus sovraffollati e altri quasi vuoti, senza parlare dei continui ritardi. Purtroppo non ho avuto il minimo riscontro. Ho figli che utilizzano il servizio di Autoguidovie: spesso sono entrati in classe diversi minuti dopo l’orario di inizio lezioni, e nella mia stessa situazione si trovano moltissimi altri genitori, senza dimenticare i pendolari che subiscono la stessa sorte".

"Pretendo miglioramenti entro settembre"

In ultima analisi, Vanazzi ha chiarito la posizione dell’Amministrazione.