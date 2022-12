Vailate, è crisi di Giunta: Cofferati sbatte la porta e abbandona l'aula

È rottura all’interno della maggioranza consiliare di Vailate. Lunedì sera, durante il Consiglio comunale, le variazioni di bilancio hanno spaccato in due la maggioranza accendendo un aspro dibattito all’interno del gruppo "Prima Vailate" capeggiato dal sindaco Paolo Palladini, che è stato costretto a prendere atto non solo del voto contrario del suo capogruppo Giovanni Luigi Oriani e dell’astensione della sua consigliera Caterina Barbati, ma anche della decisione del suo vicesindaco Pierangelo Cofferati di abbandonare la sala del Centro civico di via Dante prima della fine della seduta consiliare.

Cerri di "TrasformAzione" innesca la lite

Tutto è iniziato con l’intervento di Franco Cerri, capogruppo della minoranza "TrasformAzione", che subito dopo la lettura di alcune variazioni e le conseguenti votazioni, ha sottolineato la spaccatura tangibile tra i banchi della maggioranza.

"Non c’è programmazione, né visione futura sul paese – ha dichiarato Cerri – Vorrei capire qual è la linea della maggioranza, perché non vedo idee per il futuro, né qualcosa che ci possa far dire ai vailatesi "Stiamo lavorando per voi". Vedo solo il vostro capogruppo porre delle domande sul bilancio al sindaco, dimostrando che non siete coesi e che avete grossi problemi interni. Ma se non siete uniti fra di voi e se non perseguite una linea comune, come pensate di poter avere una progettualità per il nostro paese? È necessario che capiate se potete ancora fare qualcosa per il bene del paese, altrimenti è meglio che si vada tutti a casa. Non siamo qui per noi stessi o per arricchirci, siamo qui per Vailate e per i vailatesi. Quindi, pensate bene al da farsi".

Oriani di "Prima Vailate" si giustifica

Immediata la replica di Oriani che, tirato in causa, ha cercato di giustificare il suo comportamento spiegando le ragioni alla base dei suoi interrogativi e del suo voto contrario:

"Credo che fare osservazioni davanti a tutti, in Consiglio comunale, sia un modo per essere più trasparenti. Noi della maggioranza non siamo critici verso le decisioni prese, chiediamo solo più trasparenza su diversi punti, facendo quello che dovrebbe fare la minoranza. Stiamo sopperendo a una mancanza della minoranza. La nostra non è una critica, ma un voler stimolare la Giunta a prendere delle decisioni. Da qui a dire che siamo in contrasto, mi sembra un po’ una forzatura. Poi, non tutti abbiamo le stesse idee e il mio voto contrario deriva da questo".

Il sindaco Palladini si arrabbia

Tale voto contrario però, non è andato giù al sindaco Palladini, che palesemente arrabbiato ha replicato:

"Dalla prossima volta Oriani dovrebbe sedersi tra i banchi dell’opposizione. Se vuole avere informazioni su quanto accade, venga pure nel mio ufficio, che ogni giorno è sempre aperto a chiunque, anche a consiglieri della minoranza. Dire che non c’è trasparenza nella mia maggioranza è un’affermazione bestiale".

Il vicesindaco Cofferati abbandona l'aula

Ancora più indignato il vicesindaco Cofferati, che prima ha manifestato la propria amarezza e poi si è alzato dal suo posto abbandonando l’aula.