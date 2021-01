Vaccini antinfluenzali, per Piloni è flop della Regione

Vaccini antinfluenzali, i dati in provincia di Cremona e Mantova non sono incoraggianti.

Flop vaccini antinfluenzali

I dati dell’Ats Val Padana non sono buoni. Nelle Province di Cremona e Mantova sono stati immunizzati solo quattro over 65 su dieci e il PD parla di “tanti, troppi errori hanno portato al risultato temuto”. Lo fa prendendo come riferimento i numeri di Regione Lombardia e ATS Val Padana.

“Su 769.409 assistiti solo 109.273, pari al 14,20%, sono stati attualmente vaccinati ed è il terzo dato peggiore della Lombardia, dove peggio fanno solo Brescia e Pavia – si legge nel comunicato – Il dato più preoccupante è quello della categoria anagrafica più a rischio, quella degli anziani. Solo il 39,79% di chi ha 65 anni o più ha ricevuto l’immunizzazione, dato più basso della Lombardia, e ancora peggio è stato per i cittadini da 60 a 64 anni, per i quali in quest’anno di pandemia la vaccinazione era stata fortemente consigliata: immunizzati solo il 14,63%. Bisogna considerare che per le categorie cosiddette target, ovvero bambini fino a 6 anni e over 60 oltre alle persone fragili, il ministero della salute aveva indicato l’obiettivo di copertura ottimale del 95%, con un minimo del 75%. I dati delle province di Cremona e Mantova sono inferiori alla pur bassa percentuale regionale per tutte le categorie di adulti mentre fanno eccezione i minorenni. Considerando che il vaccino ha bisogno di tre settimane per produrre l’immunizzazione è evidente che non ci sono più margini per considerare efficace la campagna vaccinale di quest’anno”.

Il commento di Piloni