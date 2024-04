"Uniti per Pieranica" in campo con la 42enne Barbara Benzoni

Alle prossime elezioni di giugno ci sarà anche "Uniti per Pieranica". E' la lista civica guidata dalla candidata sindaco Barbara Benzoni, ragioniera di 42 anni, pronta a mettersi in gioco per "contribuire attivamente alla crescita del paese, condividendo con tutti voi i miei valori, le mie idee, le mie passioni".

Uniti per Pieranica

Sabato la lista, già definita e senza colori politici, ha incontrato i cittadini in strada distribuendo le prime brochure, mentre domenica 14 aprile dalle 10 alle 12 sarà in piazza Fontana per farsi conoscere dagli elettori.

"Per questo progetto mi sono voluta circondare da persone che - come me – hanno l’entusiasmo di mettersi in gioco e la voglia di mettere al servizio della comunità il proprio tempo e le proprie capacità - ha spiegato la candidata - Questa sfida rappresenta per alcuni di noi la prima esperienza nell’Amministrazione comunale, per altri invece la continuazione di un percorso già intrapreso molti anni fa, pertanto, con un importante bagaglio di esperienza da condividere".

"Niente promesse irrealizzabili"

"Ho pensato, insieme ai componenti della mia lista, ad un programma elettorale privo di promesse irrealizzabili, ma con interventi fattibili e diretti, soprattutto, nell’ambito della scuola, dei servizi sociali, delle infrastrutture, delle opere pubbliche, della sicurezza per i cittadini, della collaborazione e promozione delle realtà associative del paese e dello sviluppo economico".

Spazio al cittadino

"In qualità di candidata sindaco - e a nome di tutte le persone che mi affiancano - vi dico che il mio impegno più grande sarà quello di prendere a cuore i problemi reali che il nostro paese dovrà affrontare e ogni decisione verrà presa nell’esclusivo interesse di voi cittadini - ha sottolineato - Nessuno si deve sentire escluso nell’amministrare la propria comunità, per questo intendo dedicare, e ci tengo a dirlo, uno “spazio al cittadino”, in modo che chiunque di voi possa incontrare l’Amministrazione per sottoporre problematiche, per suggerire soluzioni fattibili e per esprimere idee costruttive. Uniti tutti per Pieranica, non mi stancherò mai di ripeterlo. Il nostro programma è basato su solidi e importanti valori: serietà, trasparenza, collaborazione e ascolto".

I candidati di Uniti per Pieranica

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h