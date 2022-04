Un servizio di vigilanza urbana condiviso con Palazzo Pignano: la minoranza "NuovaVita per Torlino" propone un accordo con il Comune limitrofo.

Il contenuto dell’interrogazione del gruppo capitanato da Andrea Ladina si discuterà nel prossimo Consiglio comunale.

"Torlino Vimercati non dispone di un vigile urbano nella sua pianta organica del personale, considerato il numero dei suoi abitanti - si legge - Tuttavia, un Comune come il nostro, di circa sei chilometri quadrati di superficie, ha una serie di problemi e questioni che necessitano dell’intervento della vigilanza, sia pur a orario ridotto. Questioni legate all’ambiente, trattandosi di un paese agricolo con molti corsi d’acqua, risorgive e fontanili. Un territorio in cui si verificano spesso anche criticità, incendi irregolari di sterpaglie, imbrattamenti abusivi delle strade, rifiuti nell’ambiente, segnaletica stradale fatiscente, oltre al fatto che, come è stato evidenziato in una nostra recente interrogazione, oggi l’Amministrazione comunale non è neanche in grado di controllare che in occasione di lavori edilizi vi siano gli appositi cartelli di inizio lavori. Per non parlare dei sopralluoghi necessari per le richieste di certificati di residenza e di abitabilità".