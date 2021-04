Un semaforo intelligente sulla Sp 2

Si corre troppo sulla Sp 2: la minoranza di Pieranica interroga l’Amministrazione sulla possibilità di installare un autovelox o un semaforo intelligente.

Semaforo intelligente all’incrocio con via Roma

L’intersezione in oggetto è quella fra la provinciale Crema-Vailate e via Roma, la strada che conduce in centro paese, dove qualche anno fa è stato posizionato un impianto semaforico per regolare il flusso in entrata e in uscita da Pieranica. Se l’obiettivo di tutelare l’incolumità degli automobilisti provenienti dal centro cittadino è stato raggiunto, per “Pieranica per Pieranica” non è stato risolto il nodo velocità.

L’interrogazione

“Non sarebbe possibile adottare delle nuove misure di prevenzione quali il misuratore di velocità lungo la Sp 2 che faccia scattare il semaforo rosso al superamento dei 50 km/h, come già succede per i semafori del Comune di Trescore Cremasco? – si legge nell’interrogazione della minoranza – Si potrebbe valutare di adottare il sistema elettronico di infrazioni semaforiche con relativa sanzione, come per esempio il semaforo presente a Offanengo lungo la Provinciale 235 oppure a Zelo Buon Persico lungo la Paullese, al passaggio con semaforo a luce arancio e rossa?”.

La risposta del Comune

Al momento la maggioranza non ha ancora inviato la sua risposta e per questo preferisce non indulgere in dichiarazioni che non riguardino l’aspetto viabilistico.

“Con l’installazione del semaforo i pericoli di immissione e svolta si sono risolti, ma siamo d’accordo con la minoranza sul fatto che il problema della velocità persista – ha commentato il sindaco Valter Raimondi – Per il momento posso dire che già al tempo dell’installazione semaforica avevamo fatto delle richieste alla Provincia che purtroppo non sono state accolte”.

