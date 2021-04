Un progetto da 25mila euro per l’eliminazione dell’amianto

Approvato il progetto da 25mila euro per la rimozione dell’amianto dal tetto del magazzino della scuola dell’infanzia e da alcuni loculi al cimitero di Quintano.

Bando regionale per l’eliminazione dell’amianto

Sarà candidato a uno specifico bando regionale che mette a disposizione contributi. Lo ha deliberato la Giunta, in seguito al decreto della Direzione generale Ambiente e Clima con cui è stato approvato il bando regionale finalizzato alla rimozione di manufatti contenenti amianto dagli edifici pubblici.

Bonifica del magazzino scolastico e loculi cimiteriali

L’Amministrazione ha dato mandato all’Ufficio tecnico di predisporre il progetto per la candidatura del Comune, intenzionato a bonificare alcune coperture in amianto presenti in paese. Si tratta di quella del magazzino della scuola dell’infanzia di via Brede e dei tetti di alcuni loculi al cimitero, che verranno quindi sostituiti. Il costo dei lavori supera di poco i 25mila euro, di cui 19mila sono destinati agli interventi veri e propri e 4mila 200 per le spese tecniche, Iva esclusa.

