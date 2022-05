Un piano di risanamento per la roggia "Acqua rossa"

Un piano d’azione per risanare la roggia "Acqua rossa" coinvolgendo i Comuni di Torlino Vimercati, Vailate e la società "Padania Acque".

È quanto chiede la minoranza "NuovaVita per Torlino", attraverso una mozione che verrà discussa in Consiglio comunale.

"La roggia fontanile 'Acqua rossa' si tinge di nero - si legge nel testo - E ciò avviene a causa dello sversamento nelle sue acque di molti scarichi fognari non collettati provenienti da nord, principalmente dal Comune di Vailate, il cui territorio è collegato solo parzialmente con il sistema di depurazione delle acque. Per tale motivo il corso dell’'Acqua rossa', che passa a pochi metri dalla sede del Comune di Torlino, risulta inquinato con una compromissione della flora e della fauna fluviale e con problemi igienico-sanitari, specie in occasioni del flusso ridotto delle acque in periodi di siccità. Questa situazione non può essere più tollerata e si rende indispensabile richiedere al Comune di Vailate che tutti gli scarichi fognari non vengano più immessi nel fontanile ma siano convogliati nel sistema di depurazione senza più alcuna deroga".