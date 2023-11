Un ex Municipio "multitasking"? Cofferati preferirebbe un asilo nido

Un asilo nido comunale nell’ex Municipio di Vailate. È la proposta del capogruppo di "Prima Vailate" Pierangelo Cofferati, formulata sulla base dell’inchiesta pubblicata dal nostro settimanale lo scorso numero. Un’idea che l’ex sindaco ha reso nota pubblicando un lungo post sui social, nel quale punta il dito contro i progetti dell’Amministrazione guidata da Andrea Trevisan che considera lontani dai reali bisogni del paese.

Il recupero dell'ex Municipio

"Finalmente, dopo un paio di mesi dalla prima richiesta di informazioni, ed a precisa domanda posta dell’opposizione, l’Amministrazione comunale ha confermato di voler riconvertire l’ex Municipio di via Giani in un centro sociale e destinare il piano terra al trasferimento dell’ufficio postale - si legge - Nobili intenzioni, che sicuramente non possono essere contestate in linea di principio, ma che dimostrano come l'Amministrazione sia distante dai veri bisogni della comunità e faccia i conti senza l’oste, dimenticandosi, con una strana amnesia, che Poste Italiane Spa, ormai dal 1998, non è più un ufficio statale ma una società di diritto privato quotata alla borsa Valori di Milano".

Servono servizi per l'infanzia

Quindi la feroce critica verso le scelte della maggioranza.

"È proprio della settimana scorsa la pubblicazione di un’approfondita inchiesta sulla macroscopica carenza di asili nido nella zona dell'Alto cremasco e della Bassa Bergamasca - si osserva nel post, che fa riferimento ad un’inchiesta pubblicata da CremascoWeek - una situazione di reale bisogno per le famiglie, spesso con entrambi i genitori lavoratori, che hanno necessità di collocare i loro piccoli in una struttura, possibilmente a prezzi accessibili. L’attuale Amministrazione senza porre la minima attenzione su questo aspetto ha stralciato la previsione di un asilo nido comunale destinando la somma di 500mila euro alla ristrutturazione del vecchio Municipio per farne sede di associazioni e locale commerciale da adibire ad ufficio postale".

Il "sogno" di un asilo nido

Il suggerimento a cambiare rotta è arrivato forte e chiaro.

"In primo luogo crediamo fermamente che debbano essere valorizzati i bisogni delle famiglie con una priorità assoluta - si rimarca - che non è certo legata alla necessità impellente di avere sedi di rappresentanza per le associazioni locali, le quali, in ogni caso, dispongono già ora di spazi pubblici da utilizzare a partire dal centro civico e la Sala 2 giugno. Non sarebbe meglio destinare queste ingenti risorse alla creazione di un asilo nido? La risposta dell’Amministrazione pare essere di segno opposto, evidentemente. La necessità delle famiglie con bambini in tenera età non è adeguatamente valorizzata".

Il nodo dell'ufficio postale

Poi una bacchettata.

"Poste Italiane Spa è una società di diritto privato e pertanto non può essere destinataria né direttamente né indirettamente di qualsiasi tipo di agevolazione pubblica - si fa notare - Certamente i cittadini auspicano, a ragione, un ritorno verso il centro dell'ufficio postale, ma è un auspicio che l’Amministrazione può solo facilitare ed accompagnare in un percorso di interlocuzione, astenendosi scrupolosamente dall’investire soldi pubblici dei contribuenti a beneficio di una società privata quotata in borsa".

Il post infine termina con una riflessione.