Terremoto in Asm, si dimette il presidente Diego Merigo

Il presidente di Asm Diego Merigo e il consigliere Emanuele Marchesi si dimettono: "Non ho mai ottenuto dal sindaco i poteri che mi servivano per svolgere il mio lavoro".

Terremoto in Asm

Un duro colpo per l’azienda speciale pandinese, il presidente Merigo e il consigliere Marchesi hanno rassegnato le dimissioni. Lunedì sera davanti al centro sportivo "Blu Pandino", l’ormai ex presidente ed ex consigliere hanno spiegato ai cittadini le ragioni della loro decisione.

"Come primo aspetto ci tengo a chiedere scusa a tutti quelli che hanno creduto in noi - ha esordito Merigo - il dimettersi appare come un segno di fuga, di abbandono di tutti quanti. E questo mi fa male. Alle dimissioni, purtroppo, siamo stati costretti, per senso di responsabilità, perché in modo incomprensibile dei tre grandi progetti solo uno è stato deliberato dal Consiglio comunale, la riqualificazione delle tensostrutture con la costruzione di campi da padel, picklball e tennis. La madre di tutti i progetti, però, era ed è il rifacimento del tetto del centro sportivo blu Pandino. La sempre promessa fideiussione bancaria da parte del Comune alla fine non esisteva. Nel frattempo, si spiegava al sindaco che il modo per avere gli indirizzi politici per compiere le opere in questione era quello di votare a maggioranza una delibera di Consiglio comunale che li contenesse. Senza questo passaggio sarebbe stato inutile tutto il lavoro svolto. Nel Consiglio comunale del 24 aprile, il sindaco legge un comunicato, sostenendo che tutte quelle opere, compresa la vendita degli immobili dismessi, possono essere svolte da Asm. Peccato che nella delibera del 29/11/2023 sono stati dati i poteri solo per il padel. Nessuna nuova delibera contenente i poteri espliciti di rifare il tetto e vendere gli immobili decadenti viene votata a maggioranza nel Consiglio comunale. La procedura burocratica utilizzata è stata scorretta. Abbiamo quindi abbassato il valore dell’investimento e cercato un’altra via con l’utilizzo di un nuovo progetto, ma anche in questo caso nulla da fare. Due giorni dopo le elezioni vado dal sindaco e dal vicesindaco e dico loro che quella è l’ultima chiamata. O nel Consiglio comunale entro il 30 giugno ci vengono dati i poteri per fare i lavori, oppure mi dimetto".

Errori procedurali

In seguito, Merigo ha spiegato i motivi per cui, a detta del sindaco, non ha potuto ricevere tali poteri.

"Il sindaco mi dice che da gennaio non sarebbe stato votato nulla di ciò che sarebbe stato proposto dal Cda di Asm Pandino per via di errori procedurali commessi nel periodo precedente - ha continuato - Errori che, ho saputo da vie non ufficiali, riguardano l’assunzione di una persona al posto di un’altra in reception e quello di aver firmato io solo un lavoro urgente sul tetto della piscina fitness nel mese di ottobre dello scorso anno. L’errore formale è che un lavoro deve essere votato in Cda a maggioranza anche se urgente. E questo passaggio io non l’ho realizzato dando per certo che averne già parlato con gli altri consiglieri in precedenza fosse sufficiente. Valutate che mi ero insediato un mese prima: non avevo in mano completamente le procedure e sono andato via diretto. Se il sindaco sostiene che da alcuni mesi sapevano che avevo commesso errori procedurali rilevanti perché attendere il 6 giugno e non segnalarli subito? Ho saputo di entrambi gli esposti in questi giorni, nulla mi è stato comunicato. Concludo offrendo sempre a costo zero il mio supporto per chi verrà dopo di me, che sia un nuovo Cda, un amministratore unico o lo stesso sindaco con la Giunta comunale, cui spetterebbe il governo di Asm Pandino se entro il 28 luglio non si proponesse nessuno per tali incarichi".

