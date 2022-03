"Super scuola senza wi-fi": minoranza all'attacco

Pieranica

Wi-fi, parco giochi e automezzo comunale nel comunicato al vetriolo della minoranza, a cui ha risposto il sindaco Valter Raimondi

Scuola senza wi-fi, parco giochi da sistemare, automezzo del messo da riparare: queste le lacune dell’Amministrazione comunale secondo la minoranza "Pieranica per Pieranica".

Wi-fi a scuola

Con un lungo comunicato, il gruppo guidato da Damiano Valdameri va all’attacco.

"Scuola super moderna, sponsorizzata come un anticipo del futuro, ma con qualche problema di connessione, e siamo già nel 2022 - si legge - I nostri bambini e ragazzi utilizzano le nuove tecnologie già da anni, ma nella super scuola mancano la rete telefonica e la rete internet con wi-fi, annessi e connessi per le lezioni interattive. Povere le insegnanti che di buona volontà staranno utilizzando i loro semplici telefoni cellulari come hotspot".

Le altre critiche della minoranza

Ma non è finita, perché la minoranza ne ha anche per il vicino parco pubblico di via don Dominoni.

"Potremmo chiederle di far sistemare il parco giochi, o meglio l’aiuola giochi, vista la sua estensione e constatato che esso è ancora chiuso e i giochi non a norma, costringendo i nostri bambini e ragazzi ad emigrare nel vicino comune di Quintano - prosegue il comunicato, rivolgendosi direttamente al sindaco Valter Raimondi - Ricordiamo inoltre che il mezzo del messo comunale è rotto da prima di Natale, ma siccome mancano i soldi, non viene sistemiamo ma neppure cambiato. C’è solo da sperare non si rompa il pulmino dei bambini per il trasporto scolastico. Per 'fare' servono i soldi quindi interrogare lei o il Consiglio comunale per fare qualcosa sarebbe come 'sparare sulla croce rossa' visto che di soldi, a causa del mutuo spropositato per la nostra scuola, non ce ne sono più".

Il sindaco: "Wi-fi in arrivo"

A replicare ci ha pensato direttamente il sindaco Raimondi.

"Per il wi-fi c’è un progetto con cui una società porterà gratuitamente, per quattro anni, la fibra ottica nelle scuole aderenti - ha rivelato - Dovremo attendere aprile o maggio ma nel frattempo la scuola è dotata di router portatile, attraverso cui le classi si collegano a internet. Quindi non è isolata, anche perché è provvista di un numero di rete mobile".

Parco pubblico e mezzo comunale

Per quanto riguarda il parco pubblico, un tecnico ha già valutato quali giochi sono utilizzabili e quali no.