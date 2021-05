Uno “Sportello lavoro” per i Comuni dell’Alto Cremasco

Grazie alla collaborazione con il “Consorzio Mestieri Lombardia”, a Vailate arriva lo “Sportello lavoro”.

Arriva lo Sportello lavoro

Accogliere cittadini disoccupati intenzionati a intraprendere una nuova carriera lavorativa. Questo l’obiettivo dello “Sportello lavoro” di Vailate, che riceve su appuntamento ogni secondo giovedì del mese dalle 14 alle 17. Per accedervi, è sufficiente compilare una scheda di accoglienza che si trova all’ufficio Servizi sociali.

I Comuni convenzionati

Per accedervi non bisogna necessariamente risiedere a Vailate. Grazie a una convenzione, potranno avvalersene anche i cittadini residenti nei Comuni del sub-ambito: Capralba, Casaletto Vaprio, Pieranica, Quintano e Trescore Cremasco. Per usufruire del servizio, i riferimenti dei cittadini dovranno essere indicati su un’apposita scheda di segnalazione redatta dai rispettivi Servizi sociali e inoltrata via mail ai Servizi alla persona del Comune di Vailate.

Scopi e opportunità

Punto di incontro fra aziende e cittadini, le attività dello sportello comprendono ricerca e individuazione di candidature, pre-selezione di personale, accompagnamento mirato per lavoratori con disabilità, promozione di stage e tirocini, promozione della mobilità giovanile internazionale, promozione di servizi per la ricollocazione, servizi in collaborazione con i centri per l’impiego, progetti innovativi su bandi europei, nazionali, regionali, attività propedeutiche alla attività di mediazione al lavoro, servizi di orientamento e formazione professionale.