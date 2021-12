Sostegno alle aziende, nove domande pervenute al Comune

Si è chiuso lo scorso 30 novembre il bando che erogava contributi alle aziende danneggiate dalla pandemia. Nove domande pervenute al Comune, saranno tutte finanziate.

Gli introiti delle attività sono stati messi a dura prova dall’emergenza sanitaria, per questo il Comune ha voluto dare il proprio sostegno a chi ha visto una flessione nei propri affari. Aperto da circa due mesi, il bando era rivolto a esercizi e attività che durante il lockdown avevano perso almeno il 10% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’operazione, resa possibile dai fondi ministeriali messi a disposizioni dallo Stato, sarà liquidata nelle prossime settimane. All’Ente sono pervenute nove domande da parrucchieri, artigiani e ristoratori.

"Il bando era formalmente rivolto a ogni tipo di attività, ma non tutti gli esercizi hanno potuto aderire, perché alcuni di questi non raggiungevano il 10% di perdite di fatturato rispetto all’anno precedente - ha spiegato il sindaco Valter Raimondi - Ne sono un esempio i negozi di generi alimentari, che durante il lockdown, con molta gente impossibilitata ad andare a Crema, non hanno visto diminuire il proprio volume di affari. Il contributo non è devoluto in percentuale alla perdita stimata, ma identico per tutti gli aderenti al bando. Dobbiamo ancora stilare la graduatoria, ma una volta fatte le opportune verifiche, contiamo di corrispondere le somme entro Natale".