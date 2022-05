SicuraMente Sergnano invoca chiarimenti su due spese in bilancio

"Aspettiamo ancora chiarimenti su due spese in bilancio": il consigliere di "SicuraMente Sergnano" Paolo Franceschini punta il dito contro l’Amministrazione sergnanese.

"Uno dei punti all’ordine del giorno dell’ultimo Consiglio comunale era la discussione del Bilancio consuntivo - ha detto - Discussione che non c’è stata perché la consigliera Emanuela Landena, alle richieste di chiarimento relative a due spese non in linea con gli anni precedenti e non dettagliate nella nota integrativa, ha replicato così: 'come mai insisti a non chiedere all’Ufficio finanziario?'".