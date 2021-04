Si vota il Bilancio ma Benzoni lascia la seduta per protesta

Si vota il Bilancio di previsione ma il consigliere di minoranza Antonio Benzoni lascia la seduta per protesta.

Ennesimo Consiglio comunale burrascoso quella di venerdì scorso, durante il quale si è discusso e votato il Previsionale 2021-2023.

Tutte le tariffe, addizionale Irpef e Imu sono rimaste invariate, così come le rimostranze della minoranza “Vailate per cambiare pagina” riguardanti lo scarso preavviso con cui le sedute vengono convocate.

“Sono nettamente contrario a Consigli comunali effettuati in videoconferenza – ha esordito Benzoni – In molti Comuni si sono svolti regolarmente nelle sedi normali o in spazi più ampi, vedi palestre. Sui Bilanci di previsione, politica reale della comunità, i cittadini devono poter partecipare ed essere presenti alle discussioni. Ho già più volte contestato l’irregolarità delle adunanze sia straordinarie che ordinarie fatte oltre i termini prescritti dal regolamento comunale ma l’Amministrazione e il segretario comunale, a seguito delle mie contestazioni motivate, non hanno mai cambiato le loro abitudini, violando i regolamenti”.