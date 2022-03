Si è dimessa la consigliera Maura Cesana. Nella lettera, l'ultima battaglia per il linguaggio inclusivo

Agnadello

"Impegni di lavoro". La prima dei non eletti nel 2019 fu Chiara Ogliari.

Agnadello, l'ex assessora e "colonna" del gruppo di minoranza Maura Cesana si è dimessa dal Consiglio comunale. Lo ha reso noto lei stessa, annunciando un cambio nelle fila di "Per Agnadello" e accomiatandosi dai colleghi del gruppo. Nella lettera, diffusa nei giorni scorsi, in cui ha rassegnato ufficialmente le dimissioni, la consigliera ha peraltro utilizzato - per l'ultima volta in forma ufficiale - il linguaggio di genere inclusivo, utilizzando l'asterisco (*) per le desinenze dei sostantivi che indicano collettivamente i suoi colleghi, donne o uomini. Un'ultima "puntata" della sua lunga e articolata battaglia per l'utilizzo del genere neutro anche nelle comunicazioni ufficiali del Comune, culminata in una mozione - bocciata dalla maggioranza di centrodestra - nel 2020.

Le dimissioni di Maura Cesana

Ex assessore e consigliera della Giunta di Giovanni Calderara, vicina al centrosinistra, Cesana era stata rieletta come consigliera di minoranza con la storica civica "Per Agnadello" nel 2019, quando il Comune fu conquistato dalla Lega di Stefano Samarati. A prendere il suo posto in Consiglio comunale potrebbe essere Chiara Ogliari, che aveva ottenuto 34 preferenze alle Comunali del 2019.