Sergnano, via ai lavori per la sicurezza stradale

A Sergnano il Comune mette in sicurezza tre vie e le sponde della Molinara lungo la ciclabile per Crema.

Sicurezza stradale, via ai lavori

Lavori in corso a Sergnano, dove in questi giorni sono cominciati alcuni lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali, co-finanziate da Regione Lombardia. Si parla in particolare dei progetti di rifacimento del marciapiede di viale Rimembranze (dall’incrocio semaforico con viale Europa fino all’innesto con la strada provinciale per Crema), della messa in sicurezza del dosso di via Dossello e dell’asfaltatura di via Volta.

Cantieri per 142mila euro

L’importo totale ammonta a poco meno di 142 mila euro. L’appalto è stato assegnato alla ditta Imprese Pesenti “che allestirà il cantiere nel più breve tempo possibile, secondo il dettato delle normative vigenti” spiega il gruppo consiliare Sergnano in Comune in una nota.

La roggia e la pista ciclabile

“Nel frattempo, proseguono e sono in via di conclusione gli altri cantieri attivi a Sergnano, come la sistemazione delle sponde della roggia Molinara lungo la pista ciclabile per Crema (finanziamento con bando regionale per 100mila euro), il recupero dell’area verde dietro al centro sportivo comunale di via Vallarsa e i lavori sugli edifici della scuola primaria e sull’asilo (nuovo muro perimetrale, rifacimento cemento rampa d’accesso delle elementari, riqualificazione pavimentazione area giochi esterna del nido)”.

