Sergnano al voto, sarà una corsa a tre tra Giroletti, Samarani e Riva

Sergnano al voto: il prossimo giugno sarà una corsa a tre per stabilire chi amministrerà i prossimi cinque anni.

Svelati i candidati consiglieri della lista civica "Siamo Sergnano" cappeggiata da Marco Riva, consigliere uscente di minoranza, aspirante sindaco e docente di matematica alla scuola secondaria del paese.

Con lui correranno alle elezioni amministrative Stefano Ardemagni, 47 anni specialista in ambito ospedaliero, Mario Andrini, 60 anni dipendente nell’azienda ospedaliera di Crema, Denis Borgo, 30 anni agronomo, Ramona Compagno, 45 anni dipendente di un’azienda dipendente in un’azienda che si occupa di servizi alla persona, Raffaella Crotti 53 anni impiegata comunale, Massimiliano Danesi, autista di autobus, Monica Darilli 40 anni contabile nell’azienda di famiglia, Cristina Donati, 29 anni impiegata comunale, Vivien Epis, 29 anni libera professionista, Elizabeth Ivanova, 56 anni insegnante e mediatrice linguistica, Maurizio Messina, 51 anni assistente tecnico e Francesco Spelta, 65 anni impiegato e libero professionista.

Tre i cardini del programma elettorale: salute, sicurezza e ambiente.

"Buona parte delle proposte ci sono state suggerite dai cittadini, nell’ambito di occasioni pubbliche o in confronti informali- ha dichiarato il candidato sindaco Riva - Se arriveranno risorse dalle compensazioni ambientali, saranno distribuiti contributi per ciascuna famiglia che ne farà richiesta, per sostituire la caldaia o altre misure di efficientamento energetico. Riguardo all’educazione civica vogliamo proporre il Consiglio comunale dei ragazzi e una Consulta dei giovani. Nell’area sociale c’è l’idea di creare una struttura diurna h12 per assistere gli anziani con personale sanitario specializzato. Una parte importante sarà riservata ai lavori pubblici, in particolare agli edifici scolastici con una manutenzione tempestiva. Verrà anche acquisita Villa Corini di cui valuteremo le prospettive di sviluppo. Infine si terrà monitorata l’area dell’ex discarica perché la salute non è mai negoziabile. Riteniamo fondamentale lavorare con corenza e lealtà: il nostro interlocutore è nostro paese, sono i nostri cittadini. La trasparenza e la partecipazione dei sergnanesi sono il nostro punto fermo".