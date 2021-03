Sentiero dei livelli: c’è il progetto di riqualificazione

Riqualificare la «Boschina» e il «Sentiero dei livelli» di Capralba. Il progetto, da 420mila euro, è stato inviato in Regione per partecipare al bando per la rigenerazione urbana.

Missione “Sentiero dei livelli”

Tra gli interventi finanziabili risultano anche la riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi urbane, pertanto il Comune ha previsto il consolidamento della difesa spondale lungo la roggia «Rino» e la riqualificazione e il recupero della “Boschina” e del “Sentiero dei livelli”, che nell’estate del 2019 ha subìto parecchi danni a causa del maltempo, tanto da costringere l’Amministrazione comunale a chiudere il percorso al pubblico.

I danni del maltempo

Il bando eroga contributi a fondo perduto per promuovere i processi di rigenerazione urbana e il recupero del patrimonio arboreo, al fine di migliorare le prestazioni ambientali, ecologiche e paesaggistiche. Capita quindi a fagiolo, dal momento che, dopo la tromba d’aria del 2019, anche il maltempo dell’estate 2020 ha riservato danni ingenti al territorio. Le decine di alberi sradicati e il fondo compromesso richiedono un intervento considerevole, in termini economici e pratici, e una volta ultimato sarà possibile ritrovare una zona adeguatamente boscata. Anche perché, rispetto a 60 anni fa, quando l’area era circondata da dieci filari arborei oggi scomparsi, la circolazione dell’aria è cambiata, togliendo quell’effetto d’insieme che creava una barriera frangivento naturale.

Interventi sulle rogge

Per quanto riguarda la roggia “Rino”, che scorre nelle immediate vicinanze, sarà necessario provvedere al consolidamento di entrambe le sponde. A completamento dell’opera, è prevista la costruzione di una passerella in legno fra le rogge “Rino” e “Nodello” (dove è possibile ammirare la piccola cascata sita poco dopo il fontanile “dei livelli”) e un ponte di metallo che colleghi il tracciato al percorso che conduce fino al sentiero dei partigiani. A tal proposito, va tenuto in considerazione l’ambizioso progetto dell’Amministrazione di creare un anello ciclopedonale a nord di Capralba.

