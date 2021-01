Scuola, arrivati contributi per 350mila euro dalla Regione

Per la scuola in arrivo 350mila euro dalla Regione. A dare la notizia è il sindaco Piergiacomo Bonaventi, che li investirà nella Primaria per l’adeguamento antincendio.

Fondi per 350mila euro alla scuola

“L’Amministrazione comunale ha vinto un bando regionale cui aveva partecipato chi ci ha preceduto e a cui poi ci siamo ricandidati, in particolare per l’adeguamento alle norme antincendio – ha spiegato il primo cittadino – Per ottenere il Certificato prevenzione incendio (Cpi) le modifiche da fare all’edificio che ospita i ragazzi delle elementari sono molte e servono 480mila euro. Una spesa ingente che i fondi regionali copriranno per la maggior parte”.

