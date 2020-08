Sarà Sodexo a gestire il nido di Spino d’Adda

Aggiudicato l’appalto per la gestione dell’asilo nido comunale. Ha vinto la Sodexo, che amministrerà la struttura per almeno tre anni.

Sodexo gestirà il nido

Dopo l’esperienza dell’anno scolastico 2019/2020, il servizio di gestione dell’asilo nido di Spino d’Adda è stato affidato alla «Sodexo» di Cinisello Balsamo, che da settembre 2020 a luglio 2024 amministrerà il plesso di via Pace, con possibilità di proroga anno per anno, per un massimo di tre anni. Al termine della ricezione delle offerte, il 24 luglio, sono pervenute due proposte, dopodiché si è svolta l’apertura della busta economica e alla redazione della graduatoria di merito.

L’offerta economica

L’offerta messa sul piatto dall’Amministrazione è di 843mila euro per un contratto quadriennale che in virtù dei 25 bambini iscritti richiederà un numero di insegnanti pari a uno ogni tre bambini. Nello specifico, la cooperativa dovrà garantire la presenza fissa di tre educatori, un ausiliario socio-assistenziale e un cuoco. Un servizio che «Sodexo» ha già svolto fino a luglio di quest’anno, a prescindere dalla chiusura anticipata delle scuole a causa della pandemia da coronavirus.

