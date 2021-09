Sabato confronto elettorale a Rivolta: dalle 21 la diretta streaming

Dalle 21 di domani sera, sabato 25 settembre, sarà possibile seguire in diretta streaming il confronto elettorale organizzato da Cremascoweek e Prima Treviglio a Rivolta.

Confronto a tre a Rivolta

Parliamo di programmi. Parliamo dei problemi sul tavolo e del futuro di Rivolta. La deta delle elezioni si avvicina e Cremascoweek organizza una serata di confronto elettorale in piazza Vittorio Emanuele II. Obiettivo: fermare le bocce e cercare farsi raccontare dai diretti interessati – con calma – qual è l’idea di paese che i tre candidati sindaco Elisabetta Nava, Giovanni Sgroi e Mara Pea hanno in mente per la Rivolta del 2026. In un dibattito franco ma pacato.

E ovviamente, i lettori sono invitati ad assistere. L’appuntamento è per sabato sera, 25 settembre, dalle 21, in piazza. Nell'assoluto rispetto della Par Condicio, cercheremo di capire quali ricette ciascuna lista porterà avanti dal cinque di ottobre in poi, per risolvere problemi vecchi e nuovi.

C'è la diretta streaming

Per chi non potrà venire in piazza resta la possibilità di seguire l'evento in diretta streaming, a partire dalle 21, accedendo dalla nostra pagina Facebook o direttamente sul sito Prima Treviglio.it.