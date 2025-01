Rsa, salta la firma entro i termini e la minoranza chiede la "testa" del sindaco

Rsa tutto da rifare. Non arriva la firma della convenzione e Riccaboni chiede le dimissioni di Galbiati. Il 15 gennaio era l’ultimo giorno disponibile per la firma della convenzione per la Rsa a Spino d'Adda e per dare inizio quindi ai lavori di costruzione, ma i termini sono scaduti e della firma nessuna traccia. Il sindaco Enzo Galbiati ha deciso quindi di rescindere l’accordo con la società "Residenze Lombarde".

Salta definitivamente la firma per la nuova Rsa

"Purtroppo nulla da fare per la firma della convenzione riguardante la Rsa – ha spiegato Galbiati - Dopo diversi incontri con le società interessate, “Compagnia Residenze Lombarde”, la “Rocca Ans” e il notaio, tutto era stato pronto per la firma, mancava però il versamento da parte del finanziatore che secondo loro sarebbe in itinere. L’amministrazione e il Comune si sono mossi per tempo per permettere la firma della convenzione, ma questa stessa puntualità non è stata rispettata dalla parte privata. Abbiamo ribadito che per noi la data del 15 gennaio era l’ultima proroga utile, evidenziando l’inadempienza delle società coinvolte a seguito del ritardo nel versamento dovuto. Nei prossimi giorni gli uffici prepareranno i documenti necessari da portare come integrazione nel prossimo Consiglio comunale (che si è tenuto giovedì 23 gennaio, mentre il nostro Giornale era in stampa, ndr) che segnerà la revoca definitiva della convenzione. La Rsa, come ribadito più volte, è stato e rimarrà un obiettivo stabilito nel nostro programma elettorale, come rimane nostro obiettivo chiudere la pratica ormai ventennale di viale Ungaretti. Ci rimboccheremo le maniche e cercheremo altre soluzioni per raggiungere gli obiettivi preposti".

La minoranza chiede le dimissioni del sindaco

Le spiegazioni del sindaco non sono state per nulla gradite alla minoranza, il capogruppo di "Spino futura" Paoblo Riccaboni ha chiesto le dimissioni di Galbiati.