Rotatoria sulla Bergamina: minoranza esclusa dall'inaugurazione

Nessun invito all’inaugurazione della rotatoria sulla Bergamina per la minoranza di Agnadello e il capogruppo, l’ex sindaco Giovanni Calderara, si è indignato e annuncia un’interpellanza.

La maggioranza leghista guidata dal sindaco Stefano Samarati non ha invitato la minoranza all'inaugurazione dell'opera, che si è svolta martedì 16 novembre, e Lista per Agnadello annuncia un'interpellanza.

"Il teatrino autoincensatorio non è solo un affronto a noi - continua il gruppo dell'ex sindaco Giovanni Calderara - è un insulto alla realtà dei fatti, una presa in giro dei cittadini, una sostituzione d’identità d’autore, un imbroglio in piena regola. Oltre al disgusto per il fatto in sé, proviamo pena e imbarazzo per il nostro paese, così mal rappresentato anche in un’occasione come questa, che dovrebbe essere di tutti ma che ci è stato impedito di condividere. Chiederemo in Aula in ordine a quale ragione il sindaco abbia mantenuto tale condotta nei confronti dei consiglieri di minoranza".