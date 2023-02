Ristrutturazione Centro Sociale: Regione Lombardia taglia i finanziamenti

Spino d'Adda, al via la ristrutturazione del Centro sociale, ma in Consiglio comunale l'Amministrazione si lamenta per la riduzione del contributo regionale dedicato. È successo durante l'Assise di ieri mattina, sabato 25 febbraio, quando il sindaco Enzo Galbiati si è rivolto a tutti i presenti per annunciare un’importante novità riguardante la struttura.

"Dopo 10 anni, finalmente si avvicina la ristrutturazione della vecchia palazzina rossa del Centro sociale - ha dichiarato - Il costo sarà di circa di un milione di euro. Regione Lombardia ci aveva promesso un finanziamento del 100% per quanto riguarda gli appartamenti all’interno del centro, circa 500mila euro, ma successivamente ha ritrattato ed è scesa a 300mila. La restante spesa verrà coperta da altri finanziamenti e dal nostro Comune".

Il nodo dell'Aler e gli alloggi

Contrariata anche l’assessore ai Servizi sociali Eleonora Ferrari, che ha spiegato i motivi che hanno spinto Regione Lombardia a ritirare i circa 200mila euro.

"Anni fa l’Amministrazione ha deciso di non iscrivere gli appartamenti all’ALER e di mantenerli di proprietà del Comune con specifiche regole - ha commentato - All’interno abbiamo scelto di ospitare pensionati autosufficienti con difficoltà economiche, e privilegiamo i residenti a Spino d’Adda. Se invece gli alloggi fossero inclusi nell’elenco dell’ALER potrebbero entrare anche giovani non spinesi, ma il Centro sociale non è stato concepito per questo scopo. Sono davvero amareggiata per la riduzione del finanziamento, non me lo sarei mai aspettato".