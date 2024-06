Ripristinata la ZTL in centro, Cofferati: "Una buona iniziativa"

Scatterà da domani, sabato 29 giugno, e durerà sino fino al 29 settembre la ZTL in centro storico a Vailate. La Zona a Traffico Limitato riguarderà il tratto di via Caimi, dall’incrocio con via Giani all’incrocio con via Ferrari e comprenderà anche piazza Cavour. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Trevisan è quello di vivacizzare e utilizzare il centro in vista dei mesi estivi e favorire l’incontro.

Vailate ripristina la ZTL in centro storico

Da domani, sabato, e fino al 29 settembre torna nel cuore del paese la Ztl, zona a traffico limitato. L’isola pedonale riguarderà il tratto di via Caimi dall’incrocio con via Giani all’incrocio con via Ferrari e comprenderà anche piazza Cavour. L’area del centro sarà vietata ai veicoli non residenti e autorizzati con controlli della Polizia locale. Sarà invece consentito il transito dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, come previsto dal codice della strada. L’ordinanza avrà la durata di tre mesi, in cui la via centrale sarà pedonalizzata dalle 20 di sabato alle 22 di domenica ma anche nei giorni festivi, come ad esempio Ferragosto.

L’obiettivo dell’iniziativa dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Trevisan è quello di vivacizzare e utilizzare il centro in vista dei mesi estivi e favorire l’incontro. Le intenzioni iniziali erano quelle di iniziare la sperimentazione nello scorso weekend, ma poi il maltempo ha fatto decidere per uno spostamento di data.

Si punta a invogliare i cittadini a vivere il centro

La volontà del Comune è quella di invogliare i vailatesi a vivere maggiormente il centro e organizzare diverse iniziative aggregative. Quando saranno trascorsi i mesi estivi, la Giunta potrà valutare effettivamente l’efficacia del provvedimento e i riscontri in modo da potersi muovere in futuro. Feedback positivo anche da parte della minoranza "Prima Vailate".

"Una buona iniziativa che in passato è stata apprezzata - ha dichiarato il consigliere Pierangelo Cofferati - speriamo solo che venga valorizzata e rispettata".

Sempre in tema viabilità, ritorna alla normalità la via Colombo con la fine del senso unico e il ritorno alla normalità con il doppio senso di marcia. Il senso unico era in vigore dal dicembre 2023 e non sempre era rispettato tant’è che la Polizia locale ha elevato in questi mesi svariate multe. Ora la strada si presenterà decisamente più libera e si potrà tornare a parcheggiare, perché gli operai hanno smontato il ponteggio che era stato allestito per i lavori di manutenzione straordinaria di un palazzo in corso da sei mesi. Una ditta specializzata ha poi ripristinato nella via la segnaletica orizzontale.