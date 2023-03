Regione Lombardia, nominata la nuova Giunta: assessorati ai bergamaschi Terzi e Franco

E' stata ufficializzata ieri, 10 marzo, al termine di una trattativa durata settimane, la nuova Giunta che guiderà Regione Lombardia. Nella squadra del presidente Attilio Fontana anche due bergamaschi, la riconferma di Claudia Maria Terzi come assessore alle Infrastrutture e l'ingresso di Paolo Franco a cui è stata affidata la delega alla Casa. Fuori Lara Magoni che, sarà, invece sottosegretario allo Sport.

Sono state queste le parole del presidente Fontana durante l'annuncio ufficiale che è arrivato, ieri, in una diretta YouTube. La quadra sull'esecutivo è stata trovata dopo due settimane di trattative complicatissime fra i coordinatori regionali dei partiti Daniela Santanché (FdI), Fabrizio Cecchetti (Lega), Licia Ronzulli (Forza Italia), Alessandro Colucci (Noi Moderati) e Giacomo Cosentino (Lombardia Ideale).

"La coalizione di maggioranza - ha detto ancora Fontana - continuerà a confrontarsi in tutte le sedi opportune, dagli incontri dei capidelegazione a quelli dei capigruppo: proseguiremo col metodo di governo adottato in questi anni, con la medesima capacità propositiva. Privilegiamo le idee migliori a prescindere da chi le propone. Ringrazio i rappresentanti dei partiti che in questi incontri hanno dimostrato grande sensibilità e disponibilità"

A ricoprire la carica di vicepresidente sarà, invece, Marco Alparone, a cui è andata anche la delega come assessore al Bilancio e Finanze della Giunta regionale.

"Aver ricevuto la nomina di vicepresidente e questa delega non solo mi onora, ma significa continuare un percorso che mette al centro la Lombardia. Io vengo da una lunga storia di servizio, più legata al territorio che alle appartenenze politiche. Da sempre - ha aggiunto - sono in linea con lo stile che caratterizza il modo di lavorare del presidente Fontana, un'azione che mette al centro non l''io' ma il 'noi', quindi il tema della squadra. Lavoreremmo con interventi concreti per un territorio che è già locomotiva. Insieme proveremo a fare ancora di più".