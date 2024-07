Regione Lombardia boccia l’idea del tempio crematorio in paese

Niente tempio crematorio a Rivolta. Sedici sono state le manifestazioni di interesse per la realizzazione di forni e per il potenziamento di impianti già esistenti presentate in Regione Lombardia, tra cui quella rivoltana, inviata la scorsa primavera, ma solo tre sono state dichiarate ammissibili e due idonee per il fabbisogno attuale.

Il Pirellone dice no al tempio crematorio

Il Pirellone ha infatti reso noto che, alla fine dell’istruttoria, sono state accolte solo la richiesta di Bergamo e Desio, Comune della Brianza, dove sarà costruito un nuovo impianto con due linee di 2.400 cremazioni. Nella città dei Mille invece verrà potenziato quello attuale che ha una sola linea con una aggiuntiva che permetterà di cremare ulteriori 1200 salme.

Rivolta, in caso la richiesta fosse stata accolta, sarebbe stato il Comune capofila di un protocollo d’intesa che coinvolgeva 38 Comuni dell’Area Omogenea del Cremasco. Un nuovo impianto in cui il sindaco Giovanni Sgroi, a guida dell’Amministrazione di centrodestra, aveva fortemente creduto, convinto di avere tutti i requisiti per ospitare il tempio crematorio nell’area cimiteriale.

Esulta il fronte del no

Un progetto osteggiato quello del tempio crematorio osteggiato da molti cittadini - che avevano anche promosso una raccolta firme arrivata a oltre 800 sottoscrizioni negli ultimi mesi - preoccupati per l’impatto ambientale. Anche Spino d’altronde aveva rinunciato a candidarsi per ospitare l’impianto a causa della contrarietà di numerosi cittadini. Uno dei promotori, Jason Misani, dichiara la propria soddisfazione per il risultato ottenuto:

"Non pensiamo che la petizione abbia avuto effetti sulla decisione della Regione ma l’impatto a livello locale è stato sicuramente molto forte. Più di 800 firme, tutte di rivoltani, rappresentano un bel segnale della volontà del paese, di cui anche le future Amministrazioni dovranno tener conto".

