Record di iscritti alla pagina Facebook del Comune di Vailate

Record di iscritti per la pagina Facebook del Comune di Vailate, che ha superato i 1300 utenti.

A due anni dalla sua apertura, un terzo dei vailatesi si è iscritto alla pagina: 1300 persone su una popolazione complessiva di circa 4500 abitanti. Un risultato molto positivo, soprattutto se si considera che non tutti i cittadini dispongono di un account attivo sul social network più famoso in assoluto. Chi ce l’ha e abita a Vailate, quasi sicuramente segue gli aggiornamenti della pagina del Comune.

Parte del successo è dovuto al lavoro svolto dal consigliere delegato alla comunicazione via social Daniele Fontana, che si è occupato di sviluppare questo canale informativo affinché le news istituzionali arrivassero nelle case di tutti i vailatesi, sebbene il canale principale di comunicazione resti il sito ufficiale del comune di Vailate, che contiene l’Albo pretorio.

Fin dai primi giorni del suo secondo insediamento, la Giunta leghista ha spinto sul pedale della comunicazione a mezzo social e oggi ne raccoglie i frutti.

“Riteniamo che questa iniziativa sia stata veramente premiante soprattutto durante il periodo che stiamo attraversando in quanto sin dal febbraio del 2020 attraverso questo canale di comunicazione l’Amministrazione comunale è stata in grado di fornire preziose informazioni circa comportamenti da mantenere, istruzioni sanitarie, indicazioni generali di comportamento per il contenimento della pandemia, contributi sociali ed altre informazioni di base – si legge in una nota del Comune – Sia il sindaco Paolo Palladini che l’assessore alla Cultura e Comunicazione Pierangelo Cofferati desiderano esprimere un sincero ringraziamento al consigliere Daniele Fontana per il costante impegno di aggiornamento della pagina Facebook del Comune. Siamo coscienti che tutti i canali di comunicazione non sono perfetti, tuttavia riteniamo che la scelta sia stata veramente indovinata perché è difficile in un sol colpo riuscire a raggiungere ad oggi 1300 utenti senza particolari sforzi. Ricordiamo che i social media sono un canale privo di costi e di facile utilizzo quindi è nostra intenzione continuare ad utilizzarli. Più utenti avremo, più l’informazione sarà capillare”.