Recinzione crollata ed erba alta al cimitero: la minoranza protesta

Recinzione del campo sportivo crollata ed erba alta al cimitero: “Vailate per cambiare pagina” tira le orecchie all’Amministrazione.

Recinzione crollata

Lo fa con un comunicato in cui denuncia le criticità del paese, dichiarando di averle già segnalate, inutilmente.

“Segnaliamo che dal mese di luglio 2020 il centro sportivo di via Roma è in uno stato di degrado e di mancata sicurezza dovuta al crollo di una porzione di recinzione – si legge – Un buon amministratore doveva prontamente ripristinarla, ma, purtroppo, ancora ad oggi si presenta così come la vedete nelle fotografie: macerie di lastre di cemento sparpagliate e rete in plastica caduta in terra. Condizioni di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica”.

Erba alta al cimitero

Ma le critiche di “Vailate per cambiare pagina” non finiscono qui. Qualche giorno dopo, Antonio Benzoni e compagni sono tornati alla carica. Hanno pubblicato sulla pagina Facebook della lista una serie di fotografie sullo stato della vegetazione in paese e al cimitero, suggerendo una soluzione fantasiosa.

“I nostri amministratori dovrebbero mettere in bilancio l’acquisto di caprette e somarelli per tagliare l’erba al cimitero e per i giardini pubblici – hanno scritto – Risparmieranno e avranno l’erba sempre bella rasata senza doversi preoccupare di programmarne il taglio; tanto programmare a Vailate è diventata un’impresa titanica”.

La risposta dell’Amministrazione

Il vicesindaco Pierangelo Cofferati ha giudicato pretestuose le critiche, affermando che il capogruppo di minoranza fosse al corrente dello stato dei lavori.