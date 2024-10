Provincia di Bergamo: Imeri "assessore" all'Ambiente, Bolandrini allo Sport, Valois vicepresidente

Il sindaco di Treviglio Juri Imeri è il nuovo assessore provinciale all'Ambiente e alla Pianura, quello di Caravaggio Claudio Bolandrini allo Sport, mentre il consigliere di Verdellino Umberto Valois all'edilizia scolastica. Sono almeno tre le deleghe "di peso" che i consiglieri provinciali della Bassa avrebbero ottenuto in seno al nuovo Consiglio eletto lo scorso 29 settembre. Oggi infatti, martedì 22 ottobre, il presidente Pasquale Gandolfi dovrebbe ufficializzare le deleghe per la nuova "Giunta" provinciale, ossia quel che resta dei vecchi assessorati di via Tasso.

Provincia di Bergamo, le deleghe del presidente Gandolfi

Ma andiamo con ordine, ecco in via ufficiosa lo schema delle nomine del presidente della provincia. Il consiglio provinciale era convocato per oggi alle 17. Il verdellinese Umberto Valois (FI) è il nuovo vicepresidente della provincia di Bergamo e si occuperà anche di Orientamento e Edilizia scolastica. Al sindaco di Treviglio Juri Imeri (Lega) sarebbe stata assegnata la delega all'Ambiente , Pianura e Polizia provinciale. Il trevigliese Erik Molteni (Pd) si occuperà per la Provincia del Tavolo OCSE, Sviluppo Territoriale, ufficio Europa, Agenda strategica e Servizi comunali. Da Caravaggio, il sindaco Claudio Bolandrini (eletto in seno ai civici moderati in area FI) ha ottenuto la delega a Sport, Politiche sociali e Parchi, mentre tra le altre di peso, Mauro Bonomelli (Pd) è il nuovo delegato alla Viabilità e alle Infrastrutture. Matteo Macoli, della Lega, già vicepresidente, si occuperà di Bilancio, Cultura e Sistema Bibliotecario.

Il consigliere dell'Isola Bergamasca Massimo Cocchi, infine, si occuperà di Protezione civile. Simone Tangorra (di Stezzano, vicino al Pd) si occuperà di Pianificazione urbanistica. Giorgia Gandossi (Albino) ha le deleghe a Montagna, Formazione e Lavoro. Per Simone Biffi di (Italia Viva, sindaco di Solza) la delega a Società partecipate e Trasporto pubblico locale. Diego Amaddeo (consigliere a Bergamo) infine ha le deleghe a Turismo e Marketing Territoriale. Massimiliano Serra (consigliere a Bergamo) infine al Terzo Settore, Associazionismo e Cooperazione. Per Francesco Micheli, sindaco di Villongo, le Grandi Opere, gli Accordi di programma e i Laghi.

La conta politica vede sette deleghe al centrosinistra, tre alla Lega e tre a Forza Italia.

Nella serata di oggi, martedì 22 ottobre, il primo a complimentarsi con il neo vicepresidente è stato il segretario regionale degli azzurri Alessandro Sorte.