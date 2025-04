Polemica per il nuovo capannone: "Siete green, ma solo a convenienza"

Un nuovo capannone sta per sorgere nell’area industriale di Vailate dietro la cascina Resega ed è già polemica. Sebbene la zona sia destinata a uso produttivo da oltre vent’anni – con ben tre Amministrazioni comunali a confermarne la vocazione – la minoranza consiliare accende i riflettori su una questione che va oltre i metri cubi: la tutela del paesaggio.

A sollevare il caso è Paolo Palladini, ex sindaco e attuale segretario della Lega locale, che punta il dito contro l’attuale Amministrazione.

"Vi ricordate il can can inscenato dalla Giunta guidata dal sindaco Andrea Trevisan per il capannone di logistica costruito a Calvenzano, a ridosso del confine con Vailate? Gli attuali amministratori green lamentavano che non era stata intrapresa alcuna azione di tutela nei confronti del nostro paese. Ora, in sordina e senza dare la minima informazione ai cittadini visto che la coerenza e la trasparenza è applicata solo agli altri, la Giunta ha approvato una deroga per consentire la costruzione di un capannone alto circa quindici metri anziché dieci e mezzo come previsto dal Pgt. Dov’è la tanto proclamata tutela nei confronti del nostro paesaggio? Noi non ci scandalizziamo certo della decisione del sindaco e dei suoi assessori: pecunia non olet. Il bilancio vedrà l'entrata di oneri di urbanizzazione. Ci stupiamo invece della flessibilità delle sensibilità paesaggistiche di chi ieri gridava allo scandalo e oggi autorizza maggiori altezze di quasi 5 metri".