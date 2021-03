Piantumare i campi per salvare il Cremasco dal “deserto agricolo”

Sostenere economicamente, con appositi contributi regionali, gli agricoltori che si impegnano a piantumare i campi lungo il perimetro: la mozione della minoranza “NuovaVita per Torlino” sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale.

Obiettivo del provvedimento è limitare l’avanzata di quello che Andrea Ladina e compagni definiscono un “deserto agricolo”, a dispetto della necessità di ossigeno per controbilanciare lo smog che grava sulla Pianura padana.

“Ogni anno sempre meno alberi in campagna – si legge nella mozione – Si va verso un deserto agricolo proprio adesso che l’ossigeno delle piante serve a controbilanciare lo smog in atmosfera e l’aria inquinata che grava per molti mesi sulla pianura padana. Riteniamo sia necessario inoltrare alla Regione una richiesta mirata a ottenere dei contributi per gli agricoltori che mantengono i filari sui bordi dei campi coltivati e sugli argini delle rogge. Nell’ultimo decennio stiamo infatti assistendo alla progressiva riduzione dei filari di alberi sia sul bordo dei campi che sugli argini delle rogge. Quella che è stata una caratteristica paesaggistica della pianura padana e cioè l’abbondanza di alberi e di filari sta mutando drasticamente verso un deserto agricolo. Da un paese all’altro, anche nel cremasco, si intravedono strade, capannoni, campanili e caseggiati a portata di sguardo. Cosa impensabile solo pochi decenni fa dal momento che la diffusa coltre dei filari di alberi a bordo campo costituiva una barriera naturale che esaltava il paesaggio di pianura. Capita sempre più spesso, infatti, che al taglio degli alberi (per lo più pioppi bianchi e neri, salici, querce, platani, robinie) o al loro sradicamento in seguito alle sempre più frequenti turbolenze atmosferiche estive, non facciano seguito nuove piantumazioni. Una tendenza preoccupante che va nella direzione di una mutazione, in senso negativo, della fisionomia del territorio cremasco”.