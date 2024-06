Passo indietro per Lanzeni e De Carli, non siederanno in Consiglio

L’inaspettato no di Pierluigi Lanzeni. Proprio così: nessuno avrebbe mai pensato al rifiuto del candidato sindaco di entrare in Consiglio comunale in quanto unico eletto della terza lista civica, "Cittadinanza attiva", in base alle 298 preferenze ricevute. E, dopo di lui, anche Andrea De Carli (il primo dei non eletti del gruppo), che aveva ottenuto 23 preferenze, ha rinunciato alla surroga di Lanzeni. La palla e la parola passano così ad Ornella Protopapa, con 21 preferenze, classe 1974 e una laurea alla Bocconi in Economia Aziendale.

Lanzeni e De Carli rinunciano

Sarà lei dunque a sedere in Consiglio e a rappresentare "Cittadinanza attiva". Ancora prima dell’insediamento del neoeletto Consiglio comunale ci sono già delle defezioni. Ma Lanzeni ha subito voluto chiarire i motivi della sua rinuncia.

"Era negli accordi del gruppo che nel caso fossimo andati all’opposizione ci sarebbero stati degli avvicendamenti - ha spiegato - E in caso di vittoria della lista avevamo già deciso che Ornella Protopapa avrebbe avuto la nomina di vicesindaca. Io ho già portato avanti l’impegno amministrativo quando ero sindaco (Lanzeni infatti è stato sindaco per due mandati) e quindi ho preferito fare un passo indietro per garantire futuro alla nostra lista civica. Avere Ornella come consigliera è un investimento per il nostro percorso e per le nostre prospettive future. Io resterò ovviamente a coordinare il gruppo. La mia rinuncia al seggio non deve quindi essere vista come un arretramento. Per quanto riguarda De Carli invece ha rinunciato per impegni di lavoro".

Il sindaco Cattaneo nomina la Giunta

In questi giorni anche il sindaco Damiano Cattaneo, riconfermato per il suo secondo mandato, ha nominato Emilio Morali come vicesindaco e Melania Mannoni come assessore ai Servizi sociali, che sostituirà il ruolo ricoperto da Elisa Savoia nel precedente mandato.

Foto 1 di 2 Emilio Morali Foto 2 di 2 Melania Mannoni

Il Consiglio di insediamento si terrà domani, sabato, a mezzogiorno ma il primo cittadino, in procinto di presentare le linee programmatiche del nuovo quinquennio, ha già espresso qualche riflessione sulle scelte di "Cittadinanza attiva".

"Certamente un doppio passo indietro così immediato non è cosa usuale. Ritengo che sia Lanzeni sia De Carli dovranno dare una spiegazione ai 298 capralbesi che li hanno votati".

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h