Parco Tarenzi: lampioni usurati da sostituire

I lampioni del “Parco Tarenzi” sono in cattive condizioni: è quanto evidenziato dalla società che si occupa del passaggio al Led dell’illuminazione pubblica e per questo saranno sostituiti.

Lampioni instabili

Sono 12 corpi illuminanti su 15, tre dei quali sono danneggiati.

Lo segnala la “Simet” in una corrispondenza che ha attirato l’attenzione della minoranza “Sicuramente Sergnano” che, una volta entrata in possesso degli atti che il Tar ha obbligato l’Amministrazione a fornirle, ha visionato i documenti scoprendo che secondo l’analisi della società i lampioni in vetroresina sono “infissi nel terreno senza un plinto di fondazione. Pertanto non risultano molto stabili”.

La lettera della Simet

Si legge ancora nella lettera che il tecnico “Simet” ha inviato al Comune:

“Nel progetto esecutivo è riportata la dicitura di sostituire gli apparecchi sui pali esistenti previa l’autorizzazione del direttore dei lavori. Sono pertanto a chiederle una valutazione in merito, prima di procedere all’esecuzione dei lavori”.

Il Comune li sostituirà

Per l’Amministrazione la situazione è sotto controllo.