Parco di via Pertini più sicuro per i bambini e protetto dai vandalismi

Come annunciato il parco inclusivo di via Pertini ad Agnadello è stato dotato di una recinzione, per garantire più sicurezza e combattere i vandalismi.

Posa della recinzione al parco di via Pertini

I lavori sono stati ultimato in questi giorni, da parte della ditta "Retissima" incaricata dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Samarati. Gli appelli al rispetto della cosa pubblica come dei residenti non sono serviti ad evitare atti di vandalismo e l’Amministrazione comunale è intervenuta, anche per garantire maggiore sicurezza ai genitori che al parco portano i loro figli piccoli.

"Finalmente siamo riusciti a completare le opere destinate alla riqualificazione del parco di via Pertini, manca solo l’installazione dell’impianto di videosorveglianza - ha affermato l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Rovida - La chiusura del perimetro era prevista già al termine della posa dei giochi inclusivi ma, la serie di rallentamenti dovuti al Covid prima e alla mancanza di materie prime poi, unitamente alle tempistiche del bilancio e agli impegni dell’azienda, ci hanno portato fino a questi giorni".

Obiettivo sicurezza