Paolo Riccaboni candidato sindaco di "Spino futura"

"Spino futura" scioglie le riserve, sarà Paolo Riccaboni il capogruppo della lista in corsa per le prossime amministrative .

Paolo Riccaboni candidato sindaco

Dopo la presentazione in Municipio, gli incontri pubblici e le attività via social, "Spino futura" ha finalmente un candidato sindaco, già capogruppo dell'attuale minoranza consiliare "Progetto per Spino".

“Sono orgoglioso che questo gruppo civico mi voglia come candidato sindaco di Spino futura” – ha commentato Paolo Riccaboni - Accetto volentieri questo ruolo, che mi vedrà regista e garante di alcune scelte ben precise per ridare un’anima e un disegno a Spino. Perché ciò di cui ha bisogno il paese è proprio questo: un disegno dall’alto, che formi le scelte future e che si ispiri a una trasformazione in linea con i tempi".

Prossimo incontro lunedì 5 luglio

Quello che secondo Riccaboni manca al paese è il senso di comunità e la partecipazione attiva alle decisioni da prendere. Argomenti che verranno trattati lunedì 5 luglio alle 20.30 in cascina "Carlotta", per la presentazione delle linee programmatiche della lista.