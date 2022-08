Palladini sulla graticola per un post sul caso Alika, lui stronca la polemica: "Un errore"

"È ingiustificabile che una persona, a maggior ragione se ricopre la carica di sindaco, si possa permettere di discriminare il prossimo - si legge - Se a questo concetto, elementare, aggiungiamo la gravità del fatto di cronaca che ha scatenato la reazione riportata nell'immagine, ecco che da "ingiustificabile" si passa a "imperdonabile". Denigrare il dolore di una famiglia e di un'intera comunità di fronte ad un efferato omicidio privo di senso non è un comportamento da primo cittadino, Vailate non ha fatto nulla di male per meritarsi questo. Chiediamo che il sindaco Palladini segua il naturale percorso che porta un rappresentante della Pubblica Amministrazione a dimettersi a seguito di un comportamento oggettivamente scandaloso. Con questo annunciamo la mozione di sfiducia che presenteremo come gruppo ma, soprattutto, come cittadini offesi dalla mancanza di rispetto dimostrata dal sindaco. È doveroso ricordare che, purtroppo, affermazioni di questa entità e natura non sono certo una novità per il sindaco"