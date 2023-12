Niente luminarie, l'Amministrazione dirotta i fondi a sostegno delle famiglie in difficoltà

Niente luminarie anche quest’anno, l’Amministrazione comunale di Capralba dirotta i fondi sulle famiglie in difficoltà.

Niente luminarie: la spesa sociale chiede risorse

La spesa sociale è alta e così il sindaco Damiano Cattaneo e la sua Giunta hanno deciso di risparmiare i soldi delle luminarie natalizie per investirli a favore delle famiglie in difficoltà. Tuttavia in paese non mancano le iniziative per animare le feste.

Tante iniziative natalizie

Venerdì 15 dicembre spazio al laboratorio creativo, curato da Elena de Prezzo, che ha intrattenuto un gruppo di bambini nella realizzazione di cappelli di renna. Oltre alla realizzazione pratica anche la letture di storie magiche ha coinvolto i piccoli tra fiabe e leggende. Nel tardo pomeriggio poi, in piazza Europa, il sindaco ha acceso l’albero realizzato in ferro negli anni scorsi dai volontari della Pro loco. La giornata di domenica 17 è stata invece allietata dal team di animazione che in oratorio ha proposto ai bambini la proiezione del film «Elemental», addolcita da una tazza fumante di cioccolata. La chiesa parrocchiale ha invece ospitato, in serata, le due corali parrocchiali di Capralba e Misano dirette dal Maestro Renato Zigatti, che hanno realizzato una performance musicale natalizia. Il brano conclusivo, Astro del ciel, cantato in forma comunitaria ha introdotto i ringraziamenti e le riflessioni finali del parroco don Emanuele Barbieri : «Questi momenti che ci coinvolgono tutti sono importanti per avvicinarci alla pace ma anche alla spiritualità». I testi dei brani eseguiti dalle due scholae cantorum sono stati scritti e presentato da Elena Barluzzi. Anche la frazione di Farinate non è stata da meno in questo primo assaggio di feste prenatalizie: un aperitivo dedicato al territorio sabato pomeriggio al circolo MCL e l’iniziativa benefica a cura del gruppo motociclistico «Mystostretto». Una lunga fila di centauri travestiti da Babbo Natale ha attraversato domenica scorsa Capralba, Misano e Vailate, distribuendo regali a bambini ed anziani.